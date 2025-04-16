Ани Лорак тайком обновила паспорт Украины: как это удалось

Певица Ани Лорак тайно обновила свой украинский паспорт. Новые данные она предоставила налоговой, чтобы и дальше зарабатывать на концертах в стране-агрессорке.

Ани Лорак. Фото из открытых источников

Сделать это проживающей в России певице было сложно, ведь у РФ нет украинских посольств. Для обновления паспорта Лорак пришлось ехать за границу, пишет издание "Фокус". Вероятно, для обновления паспорта пришлось уезжать в другую страну, журналисты предположили, что это могли быть Грузия или Армения. Однако точной информации, где Лорак получила новый паспорт, нет.

"Певица "без лишнего шума" заменила документ, а затем послала новые данные в Федеральную налоговую службу РФ. Этого требовал от Лорак закон, чтобы она и дальше давала концерты в России", — пишет издание.

Также СМИ опровергло предположение, что Лорак будто осталась без отчества — якобы в новых украинских паспортах "их теперь не указывают". Однако, как пишет издание, в современных украинских паспортах, в форме ID-карты, указывается полностью ФИО. Единственное отличие — отчество не транслитерируется, как это делают с именем и фамилией.

Напомним, Ани Лорак, как писал портал "Комментарии", отказали в российском гражданстве. По словам блогера Богдана Беспалова, Российская Федерация отклонила заявление предательницы Ани Лорак на российское гражданство из-за ее финансовых проблем. Отказ в документе певице также объяснили деятельностью ее брата, о которой она соврала в обращении.

Отмечалось, что из-за проблем с гражданством артистка не может строить бизнес в России на собственное имя, ведь она будет вынуждена платить повышенный процент налогов, как и все иностранцы.



