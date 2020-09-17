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Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери

Курникова намекнула, что девочку ждет теннисное будущее

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная теннисистка Анна Курникова, которая в начале 2020 года, стала мамой в третий раз, показала, как выросла ее младшая дочь Маша. Фотографию девочки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери

Анна Курникова

На кадре их с Энрике Иглесиасом младшая дочь сидит на диване в красивом белоснежном наряде с кружевной юбкой и смотрит в сторону, а на голове у нее собраны два маленьких хвостика. Анна подписала пост: "Уимблдон, жди меня!", намекнув на то, что Машенька пойдет по ее стопам.

Фотографию дочери прокомментировал и певец Энрике Иглесиас, написав "Моя любовь".


Напомним, что у 45-летнего испанского исполнителя и его 39-летней возлюбленной Анны трое детей: близнецы Николас и Люси, которые родились у пары в 2017 году и младшая дочь Мария, которой всего 7 месяцев. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Энрике Иглесиас рассказал, как справляется с тремя маленькими детьми. Певец признался, что для него не составляет труда поменять ребенку памперс и покормить его, потому что это бесценный опыт.


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