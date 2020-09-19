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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

Избранником украинской певицы стал латвийский баскетболист

сегодня, 21:00
Автор:

Владимир Лавский

Известная украинская певица Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме. 

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

Мужем Седоковой стал 28-летний баскетболист Янис Тимма, который играет в подмосковных "Химках". 

"Mr. & Mrs. Timma", - подписала свой пост певица.

Напомним, до этого 37-летняя Седокова была замужем за украинским бизнесменом Максимом Чернявским и белорусским футболистом Валентином Белькевичем. 


Как ранее сообщали "Комментарии", Анна Седокова представила своего бойфренда. 

Седокова написала, что "любит парня на фото", отметив, что он ее самый любимый игрок в баскетбол. Пост певицы за сутки собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники звезды пожелали паре любви и счастья.

К слову, в прошлом году баскетболист Янис Тимма развелся с супругой, которая родила ему первенца. Многие считают, что причиной их развода стала именно Седокова, хотя сам спортсмен это опровергает.


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