Известная украинская певица Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Мужем Седоковой стал 28-летний баскетболист Янис Тимма, который играет в подмосковных "Химках".

"Mr. & Mrs. Timma", - подписала свой пост певица.

Напомним, до этого 37-летняя Седокова была замужем за украинским бизнесменом Максимом Чернявским и белорусским футболистом Валентином Белькевичем.





Как ранее сообщали "Комментарии", Анна Седокова представила своего бойфренда.

Седокова написала, что "любит парня на фото", отметив, что он ее самый любимый игрок в баскетбол. Пост певицы за сутки собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники звезды пожелали паре любви и счастья.

К слову, в прошлом году баскетболист Янис Тимма развелся с супругой, которая родила ему первенца. Многие считают, что причиной их развода стала именно Седокова, хотя сам спортсмен это опровергает.

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