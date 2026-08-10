Антонио Бандерас изменился до неузнаваемости: как выглядит актер в свои 66 лет (ФОТО)

10 августа день рождения отмечает Антонио Бандерас – один из самых известных испанских актеров, построивший успешную карьеру в Голливуде. Звезде "Маски Зорро" исполнилось 66 лет. Несмотря на возраст, актер продолжает работать в кино и регулярно появляется на публике.

Антонио Бандерас. Фото: AP

Настоящее имя актера Хосе Антонио Домингеса Бандеры. В юности он мечтал стать профессиональным футболистом, однако в 14 лет сломал ногу. После этого Бандерас увлекся театром, что определило его будущее.

Важную роль в его карьере сыграл режиссер Педро Альмодовар. В 1980-х годах Бандерас снялся в его фильмах "Матадор", "Женщины на грани нервного срыва" и "Связи меня!". Именно эти работы сделали актера известным в Европе.

В 1990-х Бандерас переехал в США, хотя тогда почти не знал английского. Его роли в "Филадельфии", "Интервью с вампиром" и "Отчаянном" открыли ему путь к мировой славе. А "Маска Зорро" окончательно закрепила за ним статус голливудской звезды. За работу в фильме Альмодовара "Боль и слава" Бандерас получил награду Каннского кинофестиваля и номинацию на "Оскар".

Антонио Бандерас. Фото: instagram/antoniobanderas

Антонио Бандерас периодически публикует свои фотографии в социальных сетях. Актер не скрывает природных признаков возраста, в частности седины и морщин. Он часто имеет бороду, непринужденную одежду и продолжает демонстрировать хорошую физическую форму.

Антонио Бандерас. Фото: instagram/antoniobanderas

Антонио Бандерас и Николь Кимпел. Фото: instagram/antoniobanderas

В 2017 году актер пережил сердечный приступ, после которого просмотрел образ жизни, в частности отказался от курения. В настоящее время Антонио Бандерас находится в отношениях с Николь Кимпелем.

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