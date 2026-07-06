Сильвестру Сталлоне – 80: як змінився актор та виглядає сьогодні (ФОТО)

Легенда Голлівуду, виконавець культових ролей Роккі Бальбоа та Джона Рембо Сильвестр Сталлоне 6 липня святкує 80-річчя. Актор, який десятиліттями асоціювався з непохитною силою та бездоганною фізичною формою, сьогодні помітно змінився.

Сильвестр Сталлоне. Кадр з фільму "Рембо"

Сильвестр Сталлоне активно веде соцмережі, де можна побачити останні фотографії актора. На знімка він значно схуд, а його обличчя стало більш виснаженим. На офіційних заходах актор дедалі частіше користується тростиною, а його рухи вже не такі впевнені, як у часи розквіту кар'єри. Сам Сталлоне не приховує, що це наслідок численних травм і операцій на хребті, отриманих під час багаторічних зйомок, адже більшість небезпечних трюків він виконував без дублерів.

Сильвестр Сталлоне у 80 років. Фото: instagram / officialslystallone

Попри поважний вік, актор не відмовився від спорту. Він зізнається, що адаптував тренування до можливостей свого організму: замість роботи з великими вагами віддає перевагу вправам із еластичними стрічками, які допомагають підтримувати м'язи та суглоби.

Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram / officialslystallone

Сильвестр Сталлоне з тростиною. Фото: instagram / officialslystallone

Шлях Сталлоне до світової слави був непростим. Через лікарську помилку під час народження він отримав частковий параліч лівої частини обличчя, що вплинуло на мову та міміку. У дитинстві він регулярно стикався з насмішками, а в юності з численними відмовами в Голлівуді.

Поворотним моментом стала історія створення фільму "Роккі". Надихнувшись боксерським поєдинком між Мухаммедом Алі та Чаком Вепнером, Сталлоне всього за три дні написав сценарій. Попри вигідні пропозиції продати його, він наполіг, що зіграє головну роль сам. Ризик виправдався: стрічка стала світовим хітом та зібрала понад 225 мільйонів доларів. Крім того, фільм отримав три премії "Оскар", а сам Сталлоне був номінований одразу як актор і сценарист.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сталлоне відкрито підтримав Україну. У своїх зверненнях він висловлював співчуття українцям і закликав якнайшвидше зупинити війну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найпопулярніші фільми Сталлоне.

Також "Коментарі" писали про відомих акторів, які почали свою кар’єру з фільмів для дорослих. У списку також присутній Сильвестр Сталлоне.