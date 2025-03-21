Аня Тринчер на Бали обнажилась перед камерой: откровенные кадры

Певица и актриса Анна Тринчер не боится удивлять своих поклонников. Во время отдыха на Бали звезда выложила в Instagram фото, поразившие ее фолловеров. На снимках Аня предстала в очень откровенном виде.

Аня Тринчер. Фото из открытых источников

Единственное, что прикрыла певица, так это голову – огромной шляпой. "Давай еще голая выйди!" – именно такое замечание фанатов стало вдохновением для новых кадров, которые Тринчер не замедлила поделиться с подписчиками. Открытые снимки, сделанные на тропическом курорте, набрали десятки тысяч лайков и комментариев.

""Давай еще голая выйди!" Прочла я в комментариях и послушалась", — написала Аня.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что скандальные подробности личной жизни Ильи Парфенюка и TikTok-блогерки Симбочки , ошеломили многих. В откровенном интервью она рассказала о пережитом домашнем насилии во время беременности, которое произошло в ее отношениях с артистом. По ее словам, агрессия и жестокие ссоры участились.

Кроме того, ведущая Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав о притязаниях, которые она испытала на своем первом телевизионном шоу. В программе "Завтрак с 1 1" телеведущая назвала фамилию режиссера, совершившего неприязненные действия к ней в 18 лет, и подробно описала тот инцидент, долгое время остававшийся тайной. Ее признание стало мощным сигналом для общества о важности борьбы с насилием и привлекло внимание к проблеме притязаний в украинском шоу-бизнесе.