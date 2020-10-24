Известный голливудский актер и бывший губернатор штаба Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом написал сам бодибилдер на своей странице в инстаграме.

"Благодаря врачам в Кливленде у меня новый аортальный клапан. Это уже второй, пришлось менять предыдущий в этот раз. Сейчас чувствую себя значительно лучше, удалось даже погулять по городу и осмотреть все его красоты. Особенно понравились статуи", — написал Шварценеггер.

В комментариях пользователи поддержали 73-летнего актера, пожелав ему скорейшего выздоровления.





Оказывается, что широкоплечий американский бодибилдер очень любит животных и иногда приходит с ними на работу. У Арнольда есть пони по кличке "Виски", а теперь он представил поклонникам ослика, которого зовут "Лула". На видео видно, как актер ведет на поводке четвероного питомца к себе в офис, а за ними следует пони.



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