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Владимир Лавский
Известный голливудский актер и бывший губернатор штаба Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом написал сам бодибилдер на своей странице в инстаграме.
В комментариях пользователи поддержали 73-летнего актера, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Как ранее сообщали "Комментарии", Арнольд Шварценеггер начал ходить на работу с ослом.
Оказывается, что широкоплечий американский бодибилдер очень любит животных и иногда приходит с ними на работу. У Арнольда есть пони по кличке "Виски", а теперь он представил поклонникам ослика, которого зовут "Лула". На видео видно, как актер ведет на поводке четвероного питомца к себе в офис, а за ними следует пони.
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