Арнольд Шварцнеггер попал в ДТП: столкнулись четыре автомобиля

Полиция сообщила, что Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в пятницу, 21 января, днем в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Insider.

Арнольд Шварценеггер - Insider

Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил KABC, что в аварию попали четыре транспортных средства, один человек получил легкие травмы. Это произошло на пересечении бульвара Сансет и Алленфорд-Авеню в Брентвуде, элитном пригородном районе.

В полиции Лос-Анджелес сообщили, что Шварценеггер не пострадал и что никаких арестов в связи с аварией не было.

CBSLA сообщает, что полиция отметила, что Шварценеггер управлял своим внедорожником Yukon, когда повернул налево через сигнал "красная стрелка", столкнувшись с красным Prius, производившим разворот. Полиция сообщила, что автомобиль Шварценеггера перевернулся и столкнулся с другими транспортными средствами, включая Porsche Cayenne.

LAPD указала, что наркотики и алкоголь не были задействованы, сообщает CBSLA.

Представители Шварценеггера и LAPD не сразу ответили на запрос Insider о комментарии.

Как сообщали ранее "Комментарии", парижская компания такси приостановила использование автомобилей Tesla из-за смертельной аварии. Ведущая парижская компания такси G7 приостановила использование 37 автомобилей Model 3 в своем автопарке после субботней аварии с участием одного из водителей, в которой один человек погиб и 20 получили ранения. Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщают следователи. Tesla не ответила на запросы о комментарии. Автопроизводитель собирает подробные данные с датчиков и камер на своих автомобилях и будет использовать эти данные в дальнейшем, чтобы обжаловать заявления о том, что аварии были вызваны неисправной технологией.

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