Атлетку выгнали из Олимпиады за ненадлежащее поведение: теперь она начала карьеру на сайте для взрослых

Бывшая парагвайская пловчиха Луана Алонсо, которая привлекла внимание скандальным поведением на Олимпийских играх в Париже, откуда ее выгнали, решила попробовать себя в новой сфере. После объявления о завершении спортивной карьеры 20-летняя атлетка зарегистрировалась на OnlyFans – популярной платформе для создания контента для взрослых.



Луана Алонсо. Фото из открытых источников

Луана Алонсо после Олимпийских игр написала в своем Instagram с аудиторией более миллиона человек, что она зарегистрировалась на платформе OnlyFans. Девушка рекламирует себя как "ваша любимая бывшая пловчиха", а в ее профиле с месячной подпиской в 35 долларов указано, что "мы отлично проведем время вместе".

Интересно, что после объявления о завершении спортивной карьеры, 20-летняя Луана Алонсо рассказывала о желании уехать учиться в США, а затем начать карьеру в политологии и стать министершей спорта.

Напомним, что Луана Алонсо не смогла добиться значительных успехов на Олимпиаде в Париже. Атлетка из Парагвая заняла шестое место в 100 метрах баттерфляем и не прошла в полуфинал. После окончания выступлений спортсменка осталась в Олимпийской деревне, где спала, отдыхала и гуляла по городу, в то время как другие атлеты готовились к соревнованиям, или покинули Париж после окончания выступлений.

Алонсо стали называть "самой известной олимпийской туристкой", что повлекло за собой резкую реакцию Олимпийского комитета Парагвая, призвавшего ее немедленно покинуть Олимпийский поселок. Таким образом, Алонсо выгнали из Олимпиады в Париже за "ненадлежащее поведение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая популярная итальянская звезда OnlyFans сбежала из страны.

Также "Комментарии" писали о французском атлете, который получил неприличное предложение от сайта для взрослых после курьеза на Олимпиаде.