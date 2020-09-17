Баста может снова выступать в Украине: российского рэппера исключили из списка запрещенных артистов

Язык
BTC/USD
10830.11
ETH/USD
380.17
LTC/USD
48.33
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте Министерства культруры.
Как сообщает ведомство, запрет был снят по инициативе Службы безопасности. 31 августа правоохранители подали письмо, согласно которому официальный статус Вакуленко в Украине, как угрожающий национальной безопасности и целостности, прекращен.
Отметим, что Басте был запрещен въезд на территорию Украины 9 сентября 2017 года после посещения им аннексированного Крыма, артист подавал судебные иски на отмену такого решения. Суд не нашел оснований для поддержания исковых требований.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал министр культуры Александр Ткаченко обозначил необходимость для пересмотра списка запрещенных фильмов и спектаклей в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости