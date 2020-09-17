Баста может снова выступать в Украине: российского рэппера исключили из списка запрещенных артистов

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте Министерства культруры.

Как сообщает ведомство, запрет был снят по инициативе Службы безопасности. 31 августа правоохранители подали письмо, согласно которому официальный статус Вакуленко в Украине, как угрожающий национальной безопасности и целостности, прекращен.

"Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - отмечает пресс-служба Минкульта.

Отметим, что Басте был запрещен въезд на территорию Украины 9 сентября 2017 года после посещения им аннексированного Крыма, артист подавал судебные иски на отмену такого решения. Суд не нашел оснований для поддержания исковых требований.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал министр культуры Александр Ткаченко обозначил необходимость для пересмотра списка запрещенных фильмов и спектаклей в Украине.











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