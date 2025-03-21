Белая женщина, которая идентифицирует себя темнокожей, планирует переезд в Африку

Немка Мартина Биг, сменившая имя на Малайка, снова привлекла внимание общественности. Женщина, которая годами меняет свой облик с помощью инъекций меланина и пластических операций, объявила о намерении навсегда переехать в Африку. По ее словам, это будет переезд на "историческую родину", ведь она якобы имеет "глубокую связь" с Африкой.

Мартина Биг до и после пластических операций. Фото: Jam Press/Martina Big

На протяжении многих лет 36-летняя модель Малайка сталкивалась с резкой негативной реакцией людей, утверждавших, что она носит Blackface – макияж для имитации внешнего вида темнокожего человека, воспринимаемого как культурное присвоение и пародирование темнокожих. Критики также утверждали, что она "никогда не будет черной".

Фото: Jam Press/Martina Big

Однако теперь Малайка, у которой от природы очень светлая кожа и светлые волосы, объявила о планах переехать в Африку со своим мужем.

"Мы получили приглашение от поклонников из многих африканских стран, поэтому сделать выбор было нелегко. Сейчас в нашем коротком списке есть Кения и Намибия", — рассказала Малайка.

Несмотря на свои заявления, Малайка не готова отправляться в Африку немедленно. Перед этим она желает пройти еще несколько пластических операций. Она уже сделала несколько процедур для увеличения груди и губ, но теперь планирует нарастить ягодицы и расширить нос.

Фото: Jam Press/Martina Big

"Поскольку я хочу, чтобы мои операции были очень экстремальными, я не знаю хирургов в Африке, которые могли бы это сделать. Я надеюсь, что мы сможем решить оставшиеся проблемы и реализовать нашу мечту об эмиграции как можно быстрее", — пояснила Малайка.

Женщина утверждает, что африканское общество примет ее, особенно после всех пластических операций. По словам Малайки, каждый раз, когда она приезжала в Африку, ее узнавали подходящие люди, чтобы сделать селфи и пообщаться. Несмотря на острую критику, Малайка уверена, что переезд станет новым разделом ее жизни.

Фото: Jam Press/Martina Big

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