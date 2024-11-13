Белорусский рэпер, ранее поддерживавший Украину, переобулся и принялся расхваливать шоу-бизнес РФ

Белорусский рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко), когда-то проживавший в Киеве, работал судьей в украинском вокальном шоу и выражал симпатии к Украине, недавно признался в восторге другим известным российским артистом — украинофобом Николаем Басковым.

Белорусский рэпер Серега (фото из открытых источников)

В своем интервью пропагандистскому изданию "Стархит" Серега, давая комментарии, выглядел несколько странно. По его словам, создавалось впечатление, что он находится под влиянием запрещенных веществ.

"Мы очень хорошо спели (с Басковым). Николай прекрасно строит терцию. Поет просто шикарно. Любой артист, выступающий с ним, чувствует комплекс неполноценности. Но я стал исключением и справился. Это такой судьбоносный дуэт. Предсказал его даже Анатолий Кашпировский". .И вот наконец дуэт свершился. также," — шутит рэпер в своем комментарии.

Пархоменко отметил, что инициатором создания дуэта стали "звезды": "Это дуэт, который имел космическую основу, и предотвратить его было невозможно", — добавил он.

Также рэпер сообщил, что его сердце сейчас "занято", но не раскрыл подробностей, ссылаясь на выражение о том, что "счастье любит тишину".

Интересно, что детей Сереге родила украинка, однако он вывез их из Украины и лишил матери. Сейчас один из его сыновей учится в русском Суворовском училище.

В комментариях к статье пользователи подчеркнули, что интервью выглядит как сплошной бред.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец-путинист назвал дату своей смерти . Николай Басков, один из главных пропагандистов путинского режима и поддерживающий российское вторжение в Украину, недавно сделал странное заявление о собственной смерти. По данным российских медиа, Басков заявил, что планирует прожить до 91 года, ссылаясь на предсказание гадалки.