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Беременная Кэти Перри довела до слез Дженнифер Энистон

Кэти Перри сообщила звезде "Друзей" радостную новость

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Беременная Кэти Перри довела до слез Дженнифер Энистон

Голливудские знаменитости Кэти Перри и Орландо Клум готовятся в ближайшее время стать родителями. И очень ответственно подошли к выбору крестной мамы для ребенка. Среди главных претендентов на эту роль звезда "Друзей" Дженнифер Энистон. Такую информацию предоставило The Mirror.

Инсайдер сообщает, что актриса очень поддерживала Кэти Перри на протяжении всей беременности и стала для певицы настоящей опорой в этот непростой карантинный период. Звезда "Друзей" стала очень близкой подругой семьи, поэтому Кэти и Орландо пригласили актрису стать крестной мамой для их дочери, которая через несколько недель должна появится на свет.

По информации издания, будущие звездные родители уже сообщили свое решение Дженнифер Энистон, и она не смогла сдержать слез. Экс-жена Брэда Питта с радостью согласилась на такую важную роль в жизни их первенца.

Напомним, что в марте 2020 года 35-летняя певица Кэти Перри призналась, что беременна от актера Орландо Блума. Она долго скрывала эту новость от общественности и заявила о своем "интересном" положении с помощью видеоклипа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кэти Перри и звезда "Властелина колец" перенесли свадьбу из-за коронавируса



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