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Беременная Кэти Перри примеряла платье от украинского бренда

Кэти Перри поражает эффектными концертными нарядами

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Беременная Кэти Перри примеряла платье от украинского бренда

Danny Moloshok | REUTERS

Американская звезда Кэти Перри, несмотря на последние месяцы беременности, продолжает устраивать онлайн-концерты и радует поклонников своими яркими фотографиями. На этот раз звезда предстала в ярком образе, примеряв платье от украинского бренда T-dress. Кадры певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Недавно артистка приняла участие в музыкальном фестивале Tomorrowland-2020, который из-за пандемии коронавируса, проходил в онлайн-формате. По такому случаю, Кэти решила принарядиться и выбрала ярко-оранжевое мини-платье в белый горошек с фиолетовым боа от украинского бренда. А свой образ дополнила массивными серьгами, рыжеволосым париком и ярким макияжем, сделав акцент на глазах. 

Известно, что стоимость такого платья от T-dress составляет 154 доллара – более 4 тысяч гривен, что весьма демократично для звезд с мировым именем.

К слову, певица на фотографиях показала, как создавала свой концертный образ. На ее диване разложены украшения, туфли и другие аксессуары.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певице Кэти Перри стало плохо во время съемок шоу и она потеряла сознание.


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