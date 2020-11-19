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Без бровей: Анджелина Джоли появилась в новом образе

На снимках Анджелину Джоли крайне трудно узнать

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда фильма "Малефисента" Анджелина Джоли настолько перевоплотилась в своего персонажа, что поклонники не сразу ее узнали.

Без бровей: Анджелина Джоли появилась в новом образе

Анджелина Джоли (фото из открытых источников)

Уже скоро на экраны выходит новый фэнтези-фильм "Питер Пэн и Алиса в стране", в котором Анджелина Джоли сыграла сразу две роли — маму главных героев и Королеву Червей. Для второго образа актрисе пришлось кардинально изменить свою внешность. 

Появились кадры, где знаменитость позирует в светлом парике и белом платье, на котором изображено большое красное сердце. Ее лицо выглядит бледным, а брови и вовсе отсутствуют. С помощью этого грима ей удалось полностью перевоплотиться в Королеву Червей и еще больше заинтриговать фанатов.

Без бровей: Анджелина Джоли появилась в новом образе - фото 2
Без бровей: Анджелина Джоли появилась в новом образе - фото 3

Напомним, что кинолента "Питер Пэн и Алиса в стране" рассказывает о брате и сестре, которые унаследовали от своей матери тягу к приключениям. Когда их семья сталкивается с финансовыми трудностями, Питер и Алиса отправляются в путешествие, которое полно опасностей и волшебства. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился трейлер нового фэнтезийного фильма, где главную роль сыграла Анджелина Джоли.


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Источник: https://www.instagram.com/disneymaleficentfan/?utm_source=ig_embed
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