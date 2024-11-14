Без вести пропала звезда "Сплетницы": родные подозревают ее мужа

Американская актриса Шанель Бэнкс, известная за роль в сериале "Сплетница", загадочно исчезла в конце октября, и с тех пор ни разу не выходила на связь. Ее квартира в Лос-Анджелесе осталась в том же состоянии: на месте все личные вещи, автомобиль и даже домашние животные. Родственники и полиция пока не имеют четких следов, но подозрения уже есть.

Шанель Бэнкс не выходит на связь уже две недели

Семья Бенкс сразу обратилась в полицию, а также наняла частного детектива, надеясь пролить свет на обстоятельства исчезновения.

"Я чувствую, что что-то не так. Мы прожили уже 2 недели без единого слова, без звука от нее. Ничего. Пять дней без вести от моей кузины – это тревожный колокольчик. Она не избегает разговоров со мной или своей матерью" ю более 48 часов", – рассказала двоюродная сестра актрисы.

Особые подозрения у родных вызывает муж Шанель, на котором она вышла замуж в прошлом году. По их словам, они заметили многочисленные царапины на его шее и руках, а также разбитую губу, что может свидетельствовать о недавнем конфликте. Полиция задокументировала эти следы, но мужчина отказался от дальнейшего сотрудничества с расследованием, что добавляет еще больше вопросов этой таинственной истории.

Ситуация обострилась, когда родственники заметили, как мужчина снимал объявления об исчезновении Шанель со развешанных столбов.

Дело об исчезновении Шанель Бэнкс теперь внимательно отслеживают как почитатели актрис, так и общественность. Полиция активно продолжает расследование, а в соцсетях распространяют призывы помочь с поисками.

Ранее "Комментарии" писали, что после смерти известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, его бывшая жена, тренер Марина Боржемская, сделала неожиданное заявление: после смерти Узелкова на их детей обрушилась волна агрессии и угроз. Она открыто обратилась к медиа и обществу с просьбой прекратить спекуляции вокруг трагического события.