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Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 пустой тратой времени

Основатель корпорации Microsoft раскритиковал тесты на коронавирус

сегодня, 09:40
Автор:

Елена Волкова
Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 пустой тратой времени

Большинство тестов на коронавирус, которые делают в США, являются пустой тратой времени, поскольку результатов нужно ждать слишком долго. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft, миллиардер-филантроп Билл Гейтс, пишет “Сегодня”.

"Прямо сейчас, когда вы ждете тест более трех дней, иногда семь дней, никто не должен платить за это и 1 доллара. Это безумие", – сказал он.

"Этот тест – пустая трата времени. И все эти цифры количества проведенных тестов, большинство это просто пустая трата времени", – добавил Гейтс.

По его мнению, результаты тестирования должны быть доступны как можно скорее для того, чтобы человек, заразившийся коронавирусом, мог изменить свое поведение и не подвергать риску заражения других людей. Гейтс также заявил, что люди с низким доходом, которые подвергаются наибольшему риску, не должны ждать результатов анализов больше 24 часов.

Напомним, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 67 597 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 1022 случая заражения инфекцией.


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