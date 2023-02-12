Билл Гейтс завязал роман с миллионершей. Кто новая девушка основателя Microsoft

У Билла Гейтса появилась новая девушка. Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп встречается с Полой Херд, вдовой главы Oracle и Hewett-Packard. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Пола Херд и Билл Гейтс. Фото из открытых источников

Билл Гейтс в 2021 году расстался с Мелиндой Гейтс, пара состояла в браке на протяжении 34 лет. Это стал второй самый дорогой развод в истории. На первом месте Джеф Безос, отдавший жене почти 40 млрд долларов.

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Билла Гейтса и Полу Херд заметили на последнем Открытом чемпионате Австралии по теннису. Оба являются давними поклонниками этого вида спорта.

"Они вместе больше года, но для их близкого окружения не секрет, что они находятся в романтических отношениях", — сказал друг пары.

Кроме посещения теннисных матчей, пара также видели в Сиднее во время романтической прогулки по городу, где Билл Гейтс и Пола Херд любовались видами известного Оперного театра.

Новая спутница 67-летнего Белая Гейтса занимается благотворительностью, а также работает в ивент-индустрии. Пола Херд была супругой Марка Херда президента таких технологических гигантов как Hewett-Packard и Oracle. Херд умер в 2019 году от рака, а Пола Херд получила его состояние, которое оценивалось около 500 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин отреагировал на покинувшие Россию западные компании.

Также "Комментарии" писали, что известный бразильский футболист Габриель Жезус, защищающий цвета английского футбольного клуба "Арсенал", расстался со своей партнершей. Недавно у пары родился ребенок.