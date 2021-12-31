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Бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж нашли мертвой в автомобиле: что произошло

Женщину обнаружили мертвой в ее же автомобиле

сегодня, 15:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Бизнес-менеджер, работавший с несколькими известными знаменитостями, включая семью Кардашьян-Дженнер, была найдена мертвой на этой неделе, сообщает отдел по убийствам Департамента полиции Лос-Анджелеса. Об этом сообщает CNN.

Бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж нашли мертвой в автомобиле: что произошло

Семейство Дженнер-Кардашьян - фото из открытых источников

По данным полиции, 55-летняя Анжела Кукавски пропала без вести из Sherman Oaks 22 декабря.

Позже ее нашли мертвой в ее же автомобиле в квартале 1500 года на проспекте Патрисия в Сими-Велли.

"Анджела была действительно лучшей. Она заботилась о каждом из нас... Нам ее будет очень не хватать, и мы выражаем искренние соболезнования ее семье и близким в это самое тяжелое время", — заявила семья Кардашьян-Дженнер в заявлении CNN.

По данным Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Вентура, женщина получила тупые травмы и удушение.

Власти арестовали 49-летнего парня Анджелы Джейсона Баркера по подозрению в убийстве.

Детективы утверждают, что Баркер убил девушку в их доме Шермана Оукса, поместил ее в автомобиль, прежде чем отвезти ее тело в Сими-Велли и оставить там машину.

Его осудили, а окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила ему обвинения в убийстве и пытках.

Согласно информации об узниках, опубликованной на сайте департамента шерифа округа Лос-Анджелес, залог для Баркера был определен в размере более 3 миллионов долларов, и в настоящее время он все еще находится под стражей.

Следующее появление Баркера в суде запланировано на 12 января.

Пока неизвестно, нашел ли Баркер адвоката.

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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/30/entertainment/angela-kukawski-kardashians-dead/index.html
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