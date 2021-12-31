Бизнес-менеджера Кардашьян и Ники Минаж нашли мертвой в автомобиле: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Бизнес-менеджер, работавший с несколькими известными знаменитостями, включая семью Кардашьян-Дженнер, была найдена мертвой на этой неделе, сообщает отдел по убийствам Департамента полиции Лос-Анджелеса. Об этом сообщает CNN.
Семейство Дженнер-Кардашьян - фото из открытых источников
По данным полиции, 55-летняя Анжела Кукавски пропала без вести из Sherman Oaks 22 декабря.
Позже ее нашли мертвой в ее же автомобиле в квартале 1500 года на проспекте Патрисия в Сими-Велли.
По данным Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Вентура, женщина получила тупые травмы и удушение.
Власти арестовали 49-летнего парня Анджелы Джейсона Баркера по подозрению в убийстве.
Детективы утверждают, что Баркер убил девушку в их доме Шермана Оукса, поместил ее в автомобиль, прежде чем отвезти ее тело в Сими-Велли и оставить там машину.
Его осудили, а окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила ему обвинения в убийстве и пытках.
Согласно информации об узниках, опубликованной на сайте департамента шерифа округа Лос-Анджелес, залог для Баркера был определен в размере более 3 миллионов долларов, и в настоящее время он все еще находится под стражей.
Следующее появление Баркера в суде запланировано на 12 января.
Пока неизвестно, нашел ли Баркер адвоката.
Как сообщали ранее "Комментарии", нашли останки пропавшего без вести бойца MMA: причина смерти устанавливается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости