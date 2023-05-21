Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на OsocorResidence. Где отмечают, что цель такого мероприятия, прежде всего благотворительная. А – вырученные средства потратят на ремонт одного из отделений ОХМАТДИТа. А именно на восстановление ЛОР-отделения, якобы находящегося в критическом положении.
Лобода. Фото из открытых источников
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В анонсе отмечается, что команда Osocor Residence обратилась к менеджерам Лободы, чтобы вместе осуществить еще одно доброе дело.
В то же время, далее в сообщении приведены высказывания самой артистки относительно предстоящего события.
Под сообщением в Instagram пользователи довольно гневно отреагировали на анонс благотворительного дела и подвергли критике певицу. Украинцы убеждены, что таким образом Лобода хочет восстановить репутацию после длительного умалчивания агрессии России.
"Черт, как оно организовывать тусовки любительницы русского мира, Лободы?";
"Я против предателей Украины — Светлана пусть поет за ребриком, который она сама же и выбрала. Военные гонят москалоту отсюда — а вы что делаете?";
"Позор, отбеливание человека, который столько лет молчал и жил за деньги России, даже после полномасштабного вторжения. Кто дальше, Ани Лорак, Асти может Баста?", — возмутительно написали украинцы.
После такой волны хейта менеджеры Osocor Residence закрыли возможность комментировать сообщение.
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