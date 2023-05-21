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Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице

Певица Светлана Лобода, испортившая собственную репутацию на украинской сцене из-за неоднозначной позиции относительно войны, теперь решила вернуть славу народу. Она планирует выступить в Киеве с концертом, 25 августа

сегодня, 15:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на OsocorResidence. Где отмечают, что цель такого мероприятия, прежде всего благотворительная. А – вырученные средства потратят на ремонт одного из отделений ОХМАТДИТа. А именно на восстановление ЛОР-отделения, якобы находящегося в критическом положении.

Благотворительность и сцена: Лободу раскритиковали из-за анонса концерта в столице

Лобода. Фото из открытых источников


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В анонсе отмечается, что команда Osocor Residence обратилась к менеджерам Лободы, чтобы вместе осуществить еще одно доброе дело.

"Чтобы быстрее всего достичь поставленной цели, команда Osocor Residence решила совместно с командой певицы Светланы Лободы. И уже в августе в рамках благотворительного мероприятия состоится выступление артистки, где она представит свою новую программу "Made in U", — отмечают там.

В то же время, далее в сообщении приведены высказывания самой артистки относительно предстоящего события.

"Мне понятно, насколько необходимо сегодня объединяться. Когда команда Osocor обратилась с предложением сделать еще одно большое и важное дело – я пешь на встречу. Нас с Охматдетом по жизни связывают разные проекты и на этот раз не должно быть исключением. Поэтому реализуем цель вместе и, надеюсь, что достигнем ее как можно быстрее", — отметила Лобода.

Под сообщением в Instagram пользователи довольно гневно отреагировали на анонс благотворительного дела и подвергли критике певицу. Украинцы убеждены, что таким образом Лобода хочет восстановить репутацию после длительного умалчивания агрессии России.

"Черт, как оно организовывать тусовки любительницы русского мира, Лободы?";

"Я против предателей Украины — Светлана пусть поет за ребриком, который она сама же и выбрала. Военные гонят москалоту отсюда — а вы что делаете?";

"Позор, отбеливание человека, который столько лет молчал и жил за деньги России, даже после полномасштабного вторжения. Кто дальше, Ани Лорак, Асти может Баста?", — возмутительно написали украинцы.

После такой волны хейта менеджеры Osocor Residence закрыли возможность комментировать сообщение.

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