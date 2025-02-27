Близкая подруга рассказала, какими были последние месяцы известной актрисы, убитой неизвестной болезнью.

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Лиля Воробьева
26 февраля внезапно скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг, звезда "Евротура", "Сплетница" и "Баффи — победительница вампиров". Ей было всего 39 лет. Актрису оказали без сознания в ее доме, но прибывшим по вызову медикам осталось лишь констатировать ее смерть.
Умерла Мишель Трахтенберг (фото из открытых источников)
Причина смерти Трахтенберга пока не разглашается. Последние несколько лет актриса страдала от неназванной болезни, из-за которой сильно похудела и стала почти неузнаваемой. В преддверии ее смерти Трахтенберг перенесла трансплантацию печени.
Звезда не разглашала подробности своего здоровья перед смертью, и ее близкие пока также воздерживаются от комментариев. Однако подруга Мишель, фотограф Аманда де Кадене, поделилась своими воспоминаниями в прощальном посте на Instagram, отметив, что Трахтенберг в последние месяцы жизни сознавала, что смерть близится.
Впоследствии она подкорректировала текст, вычеркнув упоминание о болезни, больнице и предчувствии смерти Мишель. Обновленный текст смотрится не так.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американская актриса Мишель Трахтенберг , известная по ролям в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Сплетница", умерла в возрасте 39 лет. Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.
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