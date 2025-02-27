Близкая подруга рассказала, какими были последние месяцы известной актрисы, убитой неизвестной болезнью.

26 февраля внезапно скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг, звезда "Евротура", "Сплетница" и "Баффи — победительница вампиров". Ей было всего 39 лет. Актрису оказали без сознания в ее доме, но прибывшим по вызову медикам осталось лишь констатировать ее смерть.

Умерла Мишель Трахтенберг (фото из открытых источников)

Причина смерти Трахтенберга пока не разглашается. Последние несколько лет актриса страдала от неназванной болезни, из-за которой сильно похудела и стала почти неузнаваемой. В преддверии ее смерти Трахтенберг перенесла трансплантацию печени.

Звезда не разглашала подробности своего здоровья перед смертью, и ее близкие пока также воздерживаются от комментариев. Однако подруга Мишель, фотограф Аманда де Кадене, поделилась своими воспоминаниями в прощальном посте на Instagram, отметив, что Трахтенберг в последние месяцы жизни сознавала, что смерть близится.

"Милая Мишель. Какие печальные новости сегодня утром. Мне кажется странным и ужасным писать это, но я хочу обратить внимание на твою смерть, потому что ты была мне дорога. Я всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину, которую я встретила, когда сделала это лицо. на то, что ты не была похожа на себя, твоя душевность и юмор были все еще живы.

Впоследствии она подкорректировала текст, вычеркнув упоминание о болезни, больнице и предчувствии смерти Мишель. Обновленный текст смотрится не так.

"Милая Мишель. Какие печальные новости сегодня утром. Мне кажется странным и ужасным писать это, но я хочу обратить внимание на твою смерть, потому что ты была мне дорога. Я благодарна за то, что мы общались, особенно в последние несколько месяцев. Я всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину, которую я встретила. друг, и пусть дух твой наконец успокоится", говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американская актриса Мишель Трахтенберг , известная по ролям в сериалах "Баффи — победительница вампиров" и "Сплетница", умерла в возрасте 39 лет. Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.