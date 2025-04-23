Близкий друг президента обматерил Арестовича: какая причина (ВИДЕО)

Украинский комик и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой резко обматерил бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича из-за его заявления о передаче России четырем украинским областям. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Кошевой не сдерживал эмоций и употребил обидные высказывания в адрес Арестовича.

Евгений Кошевой (фото из открытых источников)

Комик назвал предложение Арестовича неприемлемым, жестко его раскритиковал, назвав "идиотом" и "г**доном", а также саркастически предложил свой "мирный план". По словам Кошевого, его суть состоит в том, что Соединенные Штаты признают Крым и все временно оккупированные территории украинскими, а Россию агрессором. Как пошутил артист, Украина могла бы согласиться оставить США "одного хорошего русского — Лешку Арестовича".

" А мы, так и быть, как Украина, соглашаемся вам оставить в США одного "хорошего русского" Лешку Арестовича. Как я удачно слово "г**дон" замаскировал ", — заявил Кошевой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему Украине нужно согласиться отдать территории России, которые захватили кафиры. По его словам, причина состоит в том, что Украина их не может вернуть. А попытки это сделать, по словам Арестовича, повлекут лишь за потерю новых территорий.

"Украинский вопрос не в территориях. А в изменении проектности. Изменение проектности — это изменение способа ведения хозяйства", — отметил эксрадник.

По убеждению Арестовича, символом украинского хозяйствования является варварская эксплуатация янтаря, когда ради денег, полученных сегодня, убивается и сама среда обитания, и именно завтра. Он убежден, что такие взгляды будут порождать одну и ту же политическую систему и идеологию "жлобской мести".



