Блогерша сделала заявление об украинцах, которые за границей говорят по-русски

Известная блогерша Рамина Эсхакзай стала свидетелем неприятной ситуации, которая, конечно, имела место за границей. Рамина находилась в одном из общественных мест, когда услышала, как говорят на русском языке девушки, которые были совсем рядом.

Рамина Эсхакзай(фото из открытых источников)

Блогерша решила, что девушки из РФ, поэтому в этой ситуации пыталась сделать вид, что не хочет не то, что их видеть, но и быть рядом с ними, но позже поняла, что досадно ошиблась.

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"З0 минут стояла возле девушек, которые общались по-русски без украинского акцента. Я максимально показывала пренебрежение, кривила лицо, думала, как удержаться, чтобы не сказали чего-то плохого. Рядом стоял поляк и кривил лицо, пересматриваясь со мной. Но на словах" пойдем в Киеве в классное заведение "я попустилась. Это наши украинки", — написала она в своем блоге об этом случае.

Рамина призывает украинских граждан, уехавших за границу, общаться на своем родном языке, чтобы их не спутали с россиянами.

"Вы знаете, что я общаюсь на русском в быту достаточно много. Но, находясь за границей — только украинский и английский. Даже в рамках собственной безопасности. Можно нормально отхватить за русский", — подытожила Рамина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Известная актриса и блоггерша попали в скандал из-за публикации работы ПВО . Военные агрессорки РФ в ночь на 16 мая атаковали нашу страну ракетами и дронами. Две известные киевлянки влипли в громкую скандальную историю из-за того, что обнародовали видео работы представителей отечественной ПВО на территории столицы. Обнародовать такие вещи запрещают, сегодня этот запрет переступили в социальных сетях экс-жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого Инна Воронова и актриса Ксения Мишина