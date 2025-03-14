Российская актриса Нелли Уварова, получившая популярность благодаря роли в сериале "Не родись красивой", в последнее время редко появляется на телеэкранах.

Нелли Уварова (фото из открытых источников)

После стремительного взлета ее карьеры актриса постепенно скрылась из медийного пространства. Ранее появлялись сообщения, что Уварова увлеклась религией, а также больше сфокусировалась на театральной деятельности, волонтерстве и семье.

Однако в российских пропагандистских СМИ появлялась информация, что не все гладко и в ее личной жизни. Она намекала, что за годы брака чувства постепенно утратили свою свежесть.

"Так сложно сохранять себя, быть независимым от мнения человека, которому годами доверяешь. И когда этот человек выражается, ты падаешь, разрушаешься, а потом понимаешь: мысль этого человека уже ничего не значит, потому что он давно не авторитет для тебя, он давно лжет сам себе! Сложно, сложно…" — размышляла актриса об отношениях с мужем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что внебрачный сын Лукашенко появился на публике . Белорусский правитель Александр Лукашенко прибыл в Москву вместе с сыном Николаем.

Российские пропагандистские медиа называют Николая "завидным женихом" и приписывают ему многочисленные поклонницы. Он появился на публике в классическом костюме, белой рубашке и галстуке. Сам Лукашенко заверил, что его сын не собирается в политику, потому что уже успел увидеть ее изнутри.

"Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной во многом поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику", — заявил Лукашенко.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. С 2008 года он регулярно появляется на официальных мероприятиях вместе с отцом. В частности, участвовал в военных учениях "Осень-2008", стоял рядом с Лукашенко и отдавал поздравления генералам. По данным белорусских и российских СМИ, Николай учится не в Беларуси или России, а в Пекине. Однако другие источники сообщают, что он может находиться в Москве.

