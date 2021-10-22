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Болдуин выстрелил в украинку: друзья и знакомые рассказали, какой была Галина Гатчинс

Инцидент произошел во время съемок вестерна "Ржавчина"

22 октября 2021, 23:13
Автор:

Лиля Воробьева
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В этот четверг, 21 октября во время съемок американского фильма "Ржавчина" известный американский актер Алек Болдуин выстрелил в украинку, оператора новой киноработы, 42-летнюю Галину Гатчинс и нанес ранения режиссеру. Трагедия имела место в то время, когда происходили съемки нового фильма "Ржавчина" в 14 часов по местному времени. Звездный исполнитель стрелял из оружия, которое служило реквизитом во время съемок. Об этом сообщает ТСН.

Болдуин выстрелил в украинку: друзья и знакомые рассказали, какой была Галина Гатчинс

Галина Гатчинс погибла на съемках (фото из открытых источников)

Вот что говорят о непоправимом товарищи  покойной.

Режиссер-украинец Алексей Федосов, уже много времени живет в Соединенных Штатах. Он говорит, что в Голливуде все шокированы случившимся. Свою покойную землячку называет очень светлым человеком, настоящим фанатом своей работы.

Федосов отметил, что там часто пользуются боевым оружием во время съемок, но внимательно его проверяют, перед тем, как дать исполнителям.

Он поделился своим опытом, когда играл роли различных агентов и имел в руках пистолет или что-то другое, что стреляет. При съемках всегда присутствует специалист, контролируя ее использования и делает проверку, перед тем, как отдать исполнителю определенной роли.

Еще пока никто не выяснил, как к реквизиту, что использовали во время съемок, попали боевые патроны, из которого выстрелил Болдуин, наведя цель на женщину-оператора и режиссера.

Он также добавил, что звездный Болдуин вытирал слезы, когда давал показания. Ведь в пистолете должны быть холостые пули. Никто не понимает, как это могло произойти.

Американские полицейские, расследуя это убийство, еще никого не арестовали.

Представитель шерифа ответил лаконично, что ведется следствие. Актер, что сделал этот смертельный выстрел, комментариев журналистам не дает. Представители съемочной группы заявили, что съемки прекращаются на неопределенный срок.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США во время съемок фильма "Ржавчина" погибла оператор, есть еще ранен .


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Источник: https://tsn.ua/glamur/alek-boldvin-vipadkovo-zastreliv-operatorku-druzi-ta-znayomi-ukrayinki-prokomentuvali-tragediyu-1893286.html
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