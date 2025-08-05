Юрий Антонов, российский певец, уже много лет не выпускающий новых песен и выступающий с давними хитами, испытывает серьезные трудности со здоровьем.

Юрий Антонов (фото из открытых источников)

По сообщениям российских медиа, состояние артиста заметно ухудшилось. В частности, у него снова появились сильные боли в ногах. Из-за обострения ситуации потребовалось вмешательство врачей.

Об инциденте рассказал Владимир Ильичев, который является близким другом музыканта. Он отметил, что помощь медиков была необходима после травмы Антонова.

"У него физической возможности нет. Он сильно расстроился, ведь обычно посещает подобные мероприятия и поддерживает их. Но, к сожалению, случилась травма, поэтому не смог приехать. У него нога разболелась. Подвернул ее вчера неосторожно. Там у него сейчас ремонт, помещение находится в обновлении. Спускался по лестнице, подвернул ногу. Ему вызвали врачей. Думаю, все будет хорошо", – прокомментировал Ильичев.

Для Антонова это не первое обострение проблем со здоровьем. Артист уже перенес три хирургических вмешательства. В результате операций ему полностью заменили сустав. После этого он жаловался на мучительную боль.

"Боль ужасные, нога ноет, а врачи ничего конкретного не говорят. Только отмечают, что нужно проходить реабилитацию. Туда входит много всего: разные упражнения, тренажеры, лазеры какие-то… Словом — полный комплекс. Я соблюдаю все рекомендации", — делился Антонов.

Музыкант проходил лечение в Европе. Операцию по протезированию сустава ему провели в Австрии, после чего певцу пришлось снова ехать за границу для прохождения реабилитации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что п остаревший любимый певец Путина появился на публике за долгие годы. Солист группы "Любэ", известный своей поддержкой агрессивной политики Путина, Николай Расторгуев впервые за долгое время появился на публике.

Поклонник путинского режима Расторгуев впервые вышел на сцену вместе со своим старшим сыном Павлом. Они исполнили композицию "Лошадь". Артист, которого российские СМИ неоднократно "похоронили", заметно изменился – его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Известно, что у Расторгуева есть хронические проблемы с почками и неоднократно находился в больнице.