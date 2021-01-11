Больше не холостяк: как выглядит новая девушка Егора Крида (ФОТО)

Личная жизнь популярного российского артиста Егора Крида всегда вызывала повышенный интерес, особенно после того, как он принял участие в проекте "Холостяк". Долгое время певец был один, но судя по всему, все изменилось. 26-летний Егор закрутил роман с 19-летней звездой Тик-Тока Валей Карнавал.

с кем встречается Егор Крид / фото: @egorkreed

После Нового года, который Валя и Егор встретили вместе, поклонники начали говорить о том, что у них не просто дружеские отношения. Об их симпатии друг к другу начали подозревать еще после того, как Валя снялась в клипе исполнителя на песню "Девочка с картинки". Знаменитости общались и всячески поддерживали творчество друг друга.

Отношения с российским певцом официально подтвердила звезда Тик-Тока, она написала, что у них с Егором Кридом отношения и они их не скрывают.





Сейчас влюбленные отдыхают в Дубае, они не публикуют совместных фотографий, но заметно, что они проводят отпуск вместе, ведь в их Instagram-историях мелькают одни и те же локации. Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, что Валя и Егор за ручку гуляют в одном из торгово-развлекательных центров.





Сам исполнитель пока официально ничего не комментирует, лишь оставляет сердечки под постами своей возлюбленной.

Напомним, что у Егора Крида было много девушек, но самые продолжительные отношения у него были с певицей Нюшей и моделью Ксенией дели. В 2018 году он стал главным героем шоу "Холостяк", где в финале выбрал модель Дарью Клюкину, но их отношения после проекта не сложились.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале прошлого года Егору Криду приписывали роман с девушкой-геймером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!