Больше не увидите меня в кино: Том Холланд планирует завершить карьеру

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, удивил поклонников заявлением о возможном завершении актерской карьеры. 28-летний актер заявил, что хочет изменить свою жизнь после рождения детей, полностью посвятив себя отцовству и таким занятиям, как гольф.

Том Холланд. Фото из открытых источников

Том Холланд в интервью журналу Men's Health рассказал, что у него в последние годы был насыщенный график, однако это изменится, когда он станет отцом.

"Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в кино", – сказал Холланд.

Британский актер добавил, что после рождения ребенка перестанет быть публичным и сосредоточится на отцовстве и гольфе.

"Гольф и отцовство. Я просто исчезну с лица земли", — добавил 28-летний актер.

Открытость Холланда неоднократно привлекала СМИ, ведь это уже не первый случай, когда британец говорит о паузах в своей карьере. В 2023 году он объявил о годовом отпуске после изнурительной работы над сериалом Apple TV+ "Переполненная комната".

Несмотря на разговоры о завершении карьеры, Том Холланд активно работает над новыми проектами. В ноябре 2024 стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана — адаптации древнегреческой поэмы "Одиссея". Его партнершей по съемкам станет Зендая, с которой Том познакомился во время работы над фильмами о Человеке-пауке и с тех пор они вместе.

Фильм "Одиссея" обещает стать масштабным событием в мире кино. В звездном актерском составе также будут Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон и Люпита Нионго. Премьера ленты запланирована на 17 июля 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Том Холланд назвал любимого боксера: им оказался украинец.

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