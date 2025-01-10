Больше не увидите меня в кино: Том Холланд планирует завершить карьеру

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Slava Kot
Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, удивил поклонников заявлением о возможном завершении актерской карьеры. 28-летний актер заявил, что хочет изменить свою жизнь после рождения детей, полностью посвятив себя отцовству и таким занятиям, как гольф.
Том Холланд. Фото из открытых источников
Том Холланд в интервью журналу Men's Health рассказал, что у него в последние годы был насыщенный график, однако это изменится, когда он станет отцом.
Британский актер добавил, что после рождения ребенка перестанет быть публичным и сосредоточится на отцовстве и гольфе.
Открытость Холланда неоднократно привлекала СМИ, ведь это уже не первый случай, когда британец говорит о паузах в своей карьере. В 2023 году он объявил о годовом отпуске после изнурительной работы над сериалом Apple TV+ "Переполненная комната".
Несмотря на разговоры о завершении карьеры, Том Холланд активно работает над новыми проектами. В ноябре 2024 стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана — адаптации древнегреческой поэмы "Одиссея". Его партнершей по съемкам станет Зендая, с которой Том познакомился во время работы над фильмами о Человеке-пауке и с тех пор они вместе.
Фильм "Одиссея" обещает стать масштабным событием в мире кино. В звездном актерском составе также будут Энн Хэтэуэй, Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон и Люпита Нионго. Премьера ленты запланирована на 17 июля 2026 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Том Холланд назвал любимого боксера: им оказался украинец.
Также "Комментарии" писали об Энн Хэтэуэй, которая рассказала, почему она перестала употреблять алкоголь.
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