Боялся мобилизации: известный украинский актер сбежал за границу

Продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что известный украинский актер Дмитрий Ярошенко уехал за границу во время войны, после чего не вернулся в Украину.

Дмитрий Ярошенко сбежал за границу. Фото из открытых источников

Как рассказал Игорь Кондратюк, еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он начал снимать фильм под названием "В зените". Главную роль в ленте играл актер Дмитрий Ярошенко. Однако после 24 февраля 2022 года актер уехал за границу и не вернулся.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80% в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за боязни, что его могут мобилизовать", — рассказал Игорь Кондратюк.

Как известно, Дмитрий Ярошенко – украинский актер театра и кино. Играл в фильме "Джулия Блу" роль снайпера с посттравматическим синдромом. Самый известный по роли Василия Стуса в ленте "Запретный".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.