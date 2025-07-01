Брэд Питт неожиданно ответил на вопрос о своем гей-опыте

Голливудская звезда Брэд Питт неожиданно поделился личными деталями своей жизни. 61-летний актер, ныне находящийся в отношениях с 32-летней Инес де Рамон, признался, что, несмотря на открытость к разному сексуальному опыту, он никогда не имел гей-опыта.

Брэд Питт. Фото: Globallookpress.com

Брэд Питт в подкасте Armchair Expert, который ведет его друг Дакс Шепард, рассказал, что никогда не имел гей-опыта. По его словам, он "пропустил это окно", однако подчеркнул, что такой опыт может быть ценным и полезным в жизни.

"Знаешь, у меня никогда не было гей-опыта. Я как будто пропустил это окно", — сказал Питт.

Как шутка Шепард заявил о возможности стать первым мужчиной для такого опыта для Питта, однако актер ответил, что "если бы я это сделал, это был бы не ты".

Брэд Питт также вспомнил, как в детстве вместе с братом испытывал гомофобные оскорбление в свой адрес. По его словам, их часто называли геями, когда они были детьми.

Также в подкасте Брэд Питт поделился другой частью своей личной жизни. Актер признался, что ему нужна была "перезагрузка" после катастрофического конца его второго брака с Анджелиной Джоли.

"Я был действительно открыт ко всему, что пробовал, и все, все, что мне кто-то предложил. Я хотел разбудить себя в некоторых сферах… Это было тяжелое время. Мне потребовалась перезагрузка", — сказал актер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о знаменитостях, совершивших каминг-аут.

Также "Комментарии" писали об известных актрисах, которые открыто заявили о своей бисексуальности. В список попала также бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли, которая имела отношения со своей коллегой по съемочной площадке.