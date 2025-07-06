Брэд Питт опозорился на съемочной площадке: он рассказал всю правду

Один из самых известных актеров Голливуда Брэд Питт поделился своим одним из самых позорных моментов в карьере. 61-летний актер рассказал о возникших у него проблемах с желудком, поскольку он хотел показать себя "серьезным актером" на съемочной площадке.

Брэд Питт. Фото: EPA

В подкасте New Heights с братьями Джейсоном и Тревисом Келси Брэд Питт вспомнил курьезный случай, случившийся на съемках его первого фильма, когда он пытался быть глубоко погруженным в роль. По сценарию персонаж Питта должен был съесть тарелку фасоли с беконом после длительного голодания. Чтобы лучше вжиться в образ, актер решил действительно есть блюдо в каждом дубле. Однако этот творческий подход обернулся неожиданными последствиями.

"Мы снимаем в маленьком кафе. Там целая съемочная группа, около 60 человек. Жарко. Дышать тяжело. Мой персонаж не ел несколько дней, когда получает большую тарелку фасоли, первую тарелку фасоли с беконом. Я подумал: "Я сделаю это как следует". Я просто глотнул эту тарелку фасоли. На втором дубле я сделал то же самое. На третьем дубле я сделал то же самое. На четвертом снова. А потом что-то произошло", — сказал Питт.

Актер рассмеялся в подкасте и рассказал, что у него начались проблемы с пищеварением. Питт не знал, что делать, однако в какой-то момент тело взяло верх и произошел этот курьезный случай.

"Сначала, мне казалось, что никто этого не заметил. Я подумал: "О, здорово. Мне это сошло с рук". А потом вдруг вся съемочная группа... Это было почти дьявольски... Что-то окружило съемочную группу по всей комнате, и они все выбежали из кафе", — объяснил Питт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт неожиданно ответил на вопрос о своем гей-опыте.

Также "Комментарии" писали, что Том Круз удивил Питта. Такого фото не делали уже четверть века.