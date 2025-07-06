Брэд Питт опозорился на съемочной площадке: он рассказал всю правду

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Slava Kot
Один из самых известных актеров Голливуда Брэд Питт поделился своим одним из самых позорных моментов в карьере. 61-летний актер рассказал о возникших у него проблемах с желудком, поскольку он хотел показать себя "серьезным актером" на съемочной площадке.
Брэд Питт. Фото: EPA
В подкасте New Heights с братьями Джейсоном и Тревисом Келси Брэд Питт вспомнил курьезный случай, случившийся на съемках его первого фильма, когда он пытался быть глубоко погруженным в роль. По сценарию персонаж Питта должен был съесть тарелку фасоли с беконом после длительного голодания. Чтобы лучше вжиться в образ, актер решил действительно есть блюдо в каждом дубле. Однако этот творческий подход обернулся неожиданными последствиями.
Актер рассмеялся в подкасте и рассказал, что у него начались проблемы с пищеварением. Питт не знал, что делать, однако в какой-то момент тело взяло верх и произошел этот курьезный случай.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брэд Питт неожиданно ответил на вопрос о своем гей-опыте.
Также "Комментарии" писали, что Том Круз удивил Питта. Такого фото не делали уже четверть века.