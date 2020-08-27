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Брэд Питт улетел на отдых с 27-летней моделью

У Брэда Питта начала налаживаться личная жизнь

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Личная жизнь голливудского красавчика Брэда Питта вызывает повышенный интерес, как прессы, так и поклонников. После развода с актрисой Анджелиной Джоли, звезду "Однажды…в Голливуде" видели в компании многих женщин, однако, ничто не указывало на их любовные отношения. Но теперь в СМИ появились более весомые доказательства того, что голливудский актер уже не одинок. Об этом сообщает издание Daily Мail.

Папарацци удалось запечатлеть Брэда Питта с  моделью Николь Потуральски, которая младше его на 29 лет. Парочку заметили, когда они садились в частный самолет, чтобы улетела на юг Франции, где у актера есть шикарное поместье, в котором, кстати, проходила его свадьба со звездой "Малефисенты" Анджелиной Джоли. Поговаривают, что именно туда Питт отвез свою новую пассию.

Брэд Питт улетел на отдых с 27-летней моделью

Брэд Питт | Matt Winkelmeyer | Источник: Getty Images


К слову, Николь Потуральски работает в модельном бизнесе уже десять лет, она часто появляется на обложках известных глянцев и участвует в модных показах. СМИ выяснили, что девушка воспитывает 4-х летнего сына. 

Кстати, некоторые поклонники знаменитости отметили, что его новая возлюбленная очень похожа на бывшую жену Анджелину Джоли. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон.


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