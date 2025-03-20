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Бри Ларсон кардинально изменила образ: подстриглась почти налысо (ФОТО)

Бри Ларсон решила срезать свои волосы ради искусства.

сегодня, 14:55
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Автор:
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Slava Kot

Голливудская актриса Бри Ларсон удивила поклонников радикальным изменением имиджа. Она практически обрила голову ради новой роли в театральной постановке "Электра".

Бри Ларсон кардинально изменила образ: подстриглась почти налысо (ФОТО)

Бри Ларсон. Фото: Laura Radford/Marvel Studios

35-летняя голливудская звезда опубликовала в Instagram видео с репетиций, на котором предстала с очень короткими волосами. В видео она пояснила, что это часть подготовки к спектаклю "Электра", базирующаяся на древнегреческом мифе.

После этого Ларсон опубликовала еще серию фотографий, где представлена в новом образе. В частности были фото Бри Ларсон из парикмахерской, где она практически побрила на лысо голову.

"Свежий кайф… Позвольте мне сойти с ума по-своему", – пишет Ларсон в Instagram.

Бри Ларсон кардинально изменила образ: подстриглась почти налысо (ФОТО) - фото 2

Бри Ларсон. Фото: instagram.com/brielarson

Бри Ларсон кардинально изменила образ: подстриглась почти налысо (ФОТО) - фото 3

Бри Ларсон. Фото: instagram.com/brielarson

Бри Ларсон кардинально изменила образ: подстриглась почти налысо (ФОТО) - фото 4

Бри Ларсон. Фото: instagram.com/brielarson

Это не первый раз, когда Бри Ларсон меняет прическу ради искусства. В ноябре она впервые дебютировала с короткой стрижкой пикси, что уже было кардинальным уходом от ее привычного стиля из длинных светлых волос.

Бри Ларсон получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Комната" 2015 года. Она также известна по роли в приключенческом блокбастере "Конг: Остров черепа" 2017 года. Однако мировая известность пришла к ней после того, как она стала лицом супергеройского фильма "Капитан Марвел" в киномире Marvel.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о моменте, когда блоггерша попросила мужчину сбрить бороду, однако она не ожидала такого результата. Видео покорило сеть.

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Источник: https://www.instagram.com/brielarson/
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