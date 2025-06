Бритни Спирс наконец призналась, с кем на самом деле потеряла девственность после 30 лет лжи

43-летняя Бритни Спирс в своих мемуарах "Женщина во мне" (The Woman in Me) раскрывает ряд личных историй, о которых она молчала десятилетиями. В частности, она впервые признается, что потеряла девственность в 14 лет, еще задолго до отношений с Джастином Тимберлейком, который долгое время считался "первой любовью" певицы.

Бритни Спирс. Фото из открытых источников

В книге "Женщина во мне" Бритни Спирс пишет, что первым ее партнером стал лучший друг ее брата. Первый секс певицы произошел в 14 лет, когда она была первокурсницей средней школы, а он был старшеклассником.

"Мои менеджеры и представители прессы долго пытались изобразить меня девственной – несмотря на то, что мы с Джастином Тимберлейком жили вместе, а я занималась сексом с четырнадцати лет", — пишет она в книге.

Как объясняет Спирс, ее менеджеры еще с начала карьеры сознательно строили вокруг нее образ "вечной девы", который должен был привлечь молодых фанатов и уберечь звезду от репутационных рисков в мире поп-индустрии.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс. Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

"Правда заключалась в том, что если ты молод и одинок в Голливуде, если ходят даже слухи, что ты имела секс, тебя называют шлюхой. Поэтому моя команда создала всю эту историю вокруг меня", — признается Спирс.

Даже после того, как Спирс и Тимберлейк разошлись в 2002 году, Бритни продолжала рассказывать ложь, которую ей навязывала команда. Она говорила, что "только через два года моих отношений с Джастином" она впервые занималась сексом.

