Бритни Спирс похвасталась своим 190-сантиметровым сыном: как он выглядит

Бритни Спирс. Фото из открытых источников

Поп-звезда Бритни Спирс поделилась новым видео, на котором можно заметить одного из двух сыновей певицы. Артистка призналась, что поражена тем, как быстро взрослеют ее дети, и не может поверить, что у одного из ее сыновей Джейден Джеймс уже рост 190 см.

После многолетней судебной борьбы за свободу от опеки отца, Спирс неоднократно публично говорила об эмоциональных травмах и сложностях в общении с детьми. В 2024 году она призналась, что не видела сыновей целых три года. Когда одному из ее сыновей Джейдену Джеймсу исполнилось 18 лет, он переехал из дома отца и возобновил отношения с матерью.

Теперь Спирс опубликовала с ним короткое видео в Instagram, где Джейден Джеймс едет на автомобиле на большой скорости по дороге.

"Его рост — 190 см, а руки такие большие! Сколько я еще буду в шоке? Это такое невероятное безумие, даже не смешно! Я так счастлива", — написала Бритни.

Дети Бритни Спирс

У Бритни Спирс двое детей от брака с Кевином Федерлайном, который длился с 2004 по 2007 год. Шон Престон родился в 2005 году, а Джейден Джеймс – в 2006 году. После развода главная опека над детьми принадлежала отцу. В течение многих лет Спирс почти не публиковала совместные фото с сыновьями. Частично это было из-за юридических ограничений, а также из-за желания сохранить их частную жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бритни Спирс наконец-то призналась, с кем на самом деле потеряла девственность после 30 лет лжи.

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