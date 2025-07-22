Афазия и лобно-височная деменция Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Tribune.

Брюс Уиллис в очень плохом состоянии: СМИ сообщают, что он уже не может делать из-за деменции

Голливудская легенда Брюс Уиллис продолжает жить с лобно-височной деменцией, постепенно прогрессировавшим состоянием с момента, когда ему впервые поставили диагноз афазии в 2022 году.

Согласно отчетам за 2023 и 2024 годы любимый актер стал в значительной степени невербальным и больше не читает. Также сообщается, что он сталкивается с некоторыми проворными трудностями, хотя никаких конкретных подробностей относительно его мобильности его семья не подтверждала в последние месяцы.

В апреле 2025 года семья Уиллиса опубликовала обновление, заверив поклонников, что хотя болезнь продолжает прогрессировать, его состояние считается стабильным. Близкие отметили свою постоянную поддержку актера и силу их сплоченной семьи в этот сложный период его жизни.

В последнее время не было официального подтверждения дальнейшего ухудшения здоровья Уиллиса, кроме того, что сообщалось ранее. Несмотря на постоянное беспокойство общественности и спекуляции, семья актера остается прозрачной и благодарной за проявление любви от поклонников со всего мира.

Фронтотемпоральная деменция поражает участки мозга, связанные с поведением, личностью и языком. Она отличается от болезни Альцгеймера и часто поражает младшего возраста. Случай Уиллиса привлек повышенную осведомленность об этом редком и сложном заболевании.

Пока его семья продолжает выступать за понимание и сочувствие, поклонники по всему миру продолжают посылать поддержку и силы Брюсу Уиллису и его близким.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как семья Уиллиса отметила с ним его день рождения.