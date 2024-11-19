Будет ли участвовать Надя Дорофеева в Евровидении: ответила продюсерка

Надежда Дорофеева, одна из популярнейших украинских певиц, не планирует участвовать в международном конкурсе Евровидения. Ее продюсер Ирина Горова рассказала, что они выбрали для певицы другой путь к мировому признанию.

Почему Дорофеева не поедет на Евровидение

Евровидение много лет считается отличным стартом для молодых артистов, желающих заявить о себе. Однако Дорофеева уже давно доказала свой талант и популярность в Украине, поэтому нужды в такой платформе у нее нет. По словам Горовой, участие в конкурсе больше подходит для начинающих, которые только ищут свой путь к большой сцене.

"Мы немного переросли этот конкурс. Евровидение – это крутой старт, но Надежда уже достигла высокого уровня в карьере. У нас другие планы – экспортировать ее музыку на международный рынок, но другими инструментами", – поделилась продюсер.

Она также добавила, что их подход включает в себя работу с международными музыкальными компаниями, запись песен для иностранной аудитории и участие в мировых музыкальных событиях. Такие методы, по ее мнению, более эффективны для опытных артистов.

Интересно, что в этом году на Национальный отбор Евровидения-2025 подали заявки около 400 артистов. Среди них есть как новички, так и опытные исполнители. Прием заявок завершился недавно, а имена финалистов объявят в январе. Конкурс состоится в мае 2025 года в Швейцарии.

Читайте на портале "Комментарии" - В преддверии самого ожидаемого музыкального события года Украина официально подтвердила свое участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Известная певица Тина Кароль теперь будет не только поддерживать участников, но и возглавит процесс отбора как музыкального продюсера, заменяя на этой роли Дмитрия Шурова.