Был опытным туристом: в горах трагически погиб испанский миллиардер Исаак Андик

14 декабря в Испании трагически погиб основатель известного бренда Mango Исаак Андик. Бизнесмен сорвался со 150-метровой скалы в горном массиве Монсеррат близ Барселоны. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Mango в социальной сети Х.

Исаак Андик (фото из открытых источников)

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исаака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу. Исаак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему. лидерству и непоколебимой преданности ценностям, которые он сам пронял в нашей компании", — говорится в официальном сообщении.

По данным издания El Pais , Андик, известный своей увлеченностью горными прогулками, был в великолепной физической форме. Трагедия произошла во время семейного похода. Бизнесмен находился вместе с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком. Во время прогулки он поскользнулся и свалился с высоты более 100 метров в труднодоступной местности.

Именно Джонатан Андик вызвал спасателей и сообщил о несчастном случае. На место происшествия срочно прибыли медицинский вертолет и бригада скорой помощи, но врачи смогли лишь констатировать смерть Исаака Андика.

Исаак Андик считался самым богатым человеком Каталонии и входил в число богатейших людей Испании. Его состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Благодаря его усилиям, Mango стал одним из ведущих мировых брендов в модной индустрии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье Андика, отметив его выдающийся вклад в развитие модной индустрии. Генеральный директор Mango Тони Руис также выразил свою глубокую грусть по поводу потери.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что прямо во время тренировки погиб известный фитнес-блогер . Звездный спортсмен, также известный поклонникам как фитнес-блогер и бодибилдер, 33-летний Джастин Вики погиб, когда выполнял тренировки.

Пострадавшего мгновенно госпитализировали, врачи делали все от них зависящее, чтобы спасти звездному спортсмену жизнь, однако полученные им травмы были насколько тяжелыми, что шанса на спасение не осталось.

