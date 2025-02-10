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Была на пике популярности, а теперь "фуфло": известную композиторшу выживают из шоу-бизнеса РФ

Ирина Дубцова, стремительно теряющая популярность в России

сегодня, 00:45 comments2025
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российская певица Ирина Дубцова, поддерживающая войну в Украине, сталкивается с падением популярности в России.

Была на пике популярности, а теперь "фуфло": известную композиторшу выживают из шоу-бизнеса РФ

Ирина Дубцова (фото из открытых источников)

По словам певца Прохора Шаляпина, которого цитирует пропагандистское издание "Стархит", Дубцова больше не популярна, и он даже называет ее "сбитым летчиком". Шаляпин утверждает, что он сейчас более популярен, чем он.

"Можно бесконечно петь красивые песни, но если они уже вчерашний день, то это песни вчерашнего дня. Эстрадные песни – это одноразовое фуфло, которое выходит из моды. Это не классика, которая остается навсегда. Веками слушают только Шуберта, Чайковского, Шопена. Да, Дубцова сегодня сбит летчик", — заявил Шаляпин.

Певец также отметил, что Дубцова носит взрывной характер. Он вспоминает, что еще в детстве над ней часто шутили, но она очень резко реагировала на такие нападки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России публично унизили известную певицу. В России состоялось вручение музыкальной премии, где местные звезды вышли на красную дорожку под объективы фотокамер. Поскольку в стране уменьшено количество информприводов из-за наличия других проблем, внимание было приковано к образам знаменитостей, принимавших участие в мероприятии.

Одним из тех, кто решил высказать свое мнение, стал ведущий фэшн-шоу Александр Рогов. Он обратил внимание на наряд певицы Алсу, которая предстала перед камерами в приталенном черном жилете на пуговицах, откровенной максиюбке того же цвета и белой манышке. Ее образ дополняли перчатки выше локтя и узкий галстук.

Рогов отметил, что певице не удалось создать стильный образ, сравнив ее наряды с одеждой официантки.



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