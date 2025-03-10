Бывшая певица из Украины пожаловалась на неудачные "уколы красоты"

Бывшая народная артистка Украины и выехавшая в Россию экс-депутат от запрещенной "Партии регионов" Таисия Повалий пожаловалась на неудачную косметологическую процедуру. Об этом она рассказала российским СМИ.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

60-летняя певица регулярно посещает косметологов в попытках улучшить внешность. Однако одна из процедур не дала желаемого результата: как призналась Повалий, она сожалеет об одном из методов омоложения, которое сделало во времена, когда частные клиники только начинали появляться.

По ее словам, неудачно проведенные инъекции полимолочной кислоты стали для нее серьезной проблемой.

"У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А ведь мы, звезды, всегда в первых рядах", — поделилась певица.

Позже она выяснила, что полимер может вести себя непредсказуемо в сочетании с другими косметологическими процедурами.

"Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно", — подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, имеющий проблемы с алкоголем , сделал интимную пластику и заявил о "проблемах". Российская знаменитость Григорий Лепс, ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совершенно непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях. Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", — сказал Лепс.