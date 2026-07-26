Бывшая порноактриса стала сенатором Колумбии: что она планирует сделать (ФОТО)

В Колумбии в состав Сената официально вошла бывшая порноактриса Дейси Алехандра Ортис, известная под сценическим псевдонимом Амаранта Хэнк. Она приняла присягу как сенаторша от левой партии Pacto Histórico ("Исторический пакт"), которая является самой большой политической силой в верхней палате парламента.

Дейси Алехандра Ортис. Фото из открытых источников

33-летняя Ортис до начала карьеры в индустрии для взрослых работала журналисткой. В 2017 году она стала порноактриской, однако через два года покинула эту сферу и решила заняться политикой. На парламентских выборах в марте она была избрана с департамента Норте-де-Сантандер.

Бывшая порноактриса Амаранта Хэнк стала сенатором Колумбии

После вступления в должность сенатор заявила, что одним из ее главных приоритетов станет защита прав создателей контента для взрослых. По ее мнению, работники этой индустрии нуждаются в социальных гарантиях и правовой защите от эксплуатации со стороны компаний и агентств.

"Эти женщины оставались без защиты государства из-за предупреждения, дезинформации и двойных стандартов", — говорила Ортис во время предвыборной кампании.

Политика также ответила на критику относительно своего прошлого. Она поставила под сомнение утверждение, что бывшие порноактрисы не могут занимать государственные должности, и напомнила о примерах других женщин, в частности порноактриса Илона Сталлер обрела популярность благодаря своему радиошоу 1970-х годов "Voulez-vous coucher avec moi?", прежде чем стать итальянским депутатом.

Бывшая порноактриса Дэйси Алехандра Ортис стала сенатором Колумбии

По словам Ортиса, ее личный опыт помог глубже понять проблемы неравенства, свободы выбора и социальной несправедливости. Кроме реформирования законодательства по индустрии для взрослых, она также планирует работать над улучшением доступа к психиатрической помощи и поддерживать инициативы по предотвращению сексуального насилия.

"Общество потребляет контент для взрослых, но в то же время лишает его создателей права быть услышанными в местах принятия решений", — заявила Дейси Алехандра Ортис.

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