Бывшая звезда Playboy появилась на красной дорожке без макияжа (ФОТО)

Памела Андерсон, бывшая звезда Playboy, появилась на ежегодной церемонии вручения наград Gotham Awards без макияжа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания CNN.

Фото из открытых источников

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала атласное платье без бретелек цвета шампанского от Oscar de la Renta. Когда звезда "Спасителей Малыбу" вернулась, чтобы позировать перед стеной фотографов, из-за спины ее платья выглядывал огромный бант. "Но главным ее аксессуаром было свежее, едва накрашенное лицо", — пишет издание.









Сообщается, что больше года назад Андерсон публично отказалась от своего типичного гламура знаменитости. Впервые без макияжа она появилась в 2023 году на Неделе моды в Париже.

Издание сообщает, что решение возникло из-за желания Андерсона не затмить свой наряд для показа Isabel Marant, но был и более важный момент.

С осени 2023 года она не появлялась на публике с макияжем. “В 57 лет, когда многие из ее сверстников, несомненно, столкнутся с давлением, чтобы сохранить определенный тип совершенной внешности, Андерсон избрала свой путь. "Разве это не увольняет?" – спросила она Дрю Бэрримор, выступая на ток-шоу актера в октябре. "Я чувствую себя такой свободной", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2024 года скончался секс-символ советского кино. Ушла из жизни известная, даже легендарная актриса, получившая популярность в советские времена — Светлана Светличная. Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 85-м году жизни.

Детальнее о причине смерти известной актрисы читайте по ссылке.