Бывший муж Мэрайи Кэри за год стал отцом четырех детей от трех женщин

Бывший муж американской певицы Мэрайи Кэри Ник Кэннон стал многодетным отцом, причем это звание он "заработал" меньше чем за год. У него и так подрастают близнецы от брака с певицей — 10-летние сын Мароккана Скотт Кэннон и дочь Монро Кэннон. Но за последние полгода у актера и ведущего американской версии шоу "Маска" и America's Got Talent появилось еще четверо детей! Об этом пишет Hello.

Ник Кэннон и Мэрайя Кери (фото из открытых источников)

После развода с Мерайей 2 ноября 2016 года Ник недолго был в статусе парня и уже в феврале 2017 года у него родился сын Голден от модели Бриттани Белл. Известно, что они расстались еще до рождения их второго общего ребенка — их дочь Пауерфул появилась на свет в декабре прошлого года.

Дальше события развивались стремительно: в июне актер трижды стал отцом. 14 числа девушка Эбби Де Ла Роса родила двойню, мальчиков назвали похожими по звучанию именами — Зайон Миксолидиан Кэннон и Зиллион Хейр "Зилли" Кэннон. А уже 23 июня у Кэннона и модели Алисы Скотт родился сын, которого назвали Зен С. Кэннон.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Мэрайя Кэри выпустила новый клип на новогоднюю песню.



Американская поп, ритм-энд-блюз певица Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994 году.

Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса. Не так давно эта же песня Кэри получила новую награду, заняв первое место в чарте Billboard. Певицу очень тронуло это событие, и она решила снять римейк клипа на суперхит. Главная роль в клипе досталась маленькой девочке, которая по сюжету гуляет по праздничным улицам.





