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Бывший муж Мэрайи Кэри за год стал отцом четырех детей от трех женщин

У актера Ника Кэннона выдался очень насыщенный год

8 июля 2021, 23:18
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший муж американской певицы Мэрайи Кэри Ник Кэннон стал многодетным отцом, причем это звание он "заработал" меньше чем за год. У него и так подрастают близнецы от брака с певицей — 10-летние сын Мароккана Скотт Кэннон и дочь Монро Кэннон. Но за последние полгода у актера и ведущего американской версии шоу "Маска" и America's Got Talent появилось еще четверо детей! Об этом пишет Hello.

Бывший муж Мэрайи Кэри за год стал отцом четырех детей от трех женщин

Ник Кэннон и Мэрайя Кери (фото из открытых источников)

После развода с Мерайей 2 ноября 2016 года Ник недолго был в статусе парня и уже в феврале 2017 года у него родился сын Голден от модели Бриттани Белл. Известно, что они расстались еще до рождения их второго общего ребенка — их дочь Пауерфул появилась на свет в декабре прошлого года.

Дальше события развивались стремительно: в июне актер трижды стал отцом. 14 числа девушка Эбби Де Ла Роса родила двойню, мальчиков назвали похожими по звучанию именами — Зайон Миксолидиан Кэннон и Зиллион Хейр "Зилли" Кэннон. А уже 23 июня у Кэннона и модели Алисы Скотт родился сын, которого назвали Зен С. Кэннон.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Мэрайя Кэри выпустила новый клип на новогоднюю песню.

Американская поп, ритм-энд-блюз певица Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994 году.

Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса. Не так давно эта же песня Кэри получила новую награду, заняв первое место в чарте Billboard. Певицу очень тронуло это событие, и она решила снять римейк клипа на суперхит. Главная роль в клипе досталась маленькой девочке, которая по сюжету гуляет по праздничным улицам.



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Источник: https://ru.hellomagazine.com/deti/deti-znamenitostey/41028-byvshiy-muzh-merayi-keri-za-god-stal-ottcom-chetverykh-detey-ot-trekh-zhenshcin.html
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