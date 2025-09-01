Бывший украинский президент заговорил о настоящей любви

Сегодня третья первая леди Украины Екатерина Ющенко (Чумаченко) отмечает свое 64-летие. По этому случаю ее муж, экспрезидент Виктор Ющенко публично признался жене в любви.

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

В социальных сетях политик поделился редким фото с Екатериной и выразил искренние чувства: "Если меня спросят, что такое счастье, я просто покажу на тебя. Ибо счастье – это ты, моя прекрасная жена. Это честь быть твоим мужчиной. Ты наполнила мою жизнь смыслом и светом. Ты мой дом, моя радость и мое вдохновение. С тобой я понял, что такое настоящая любовь".

Ющенко также обратился к имениннице с теплыми пожеланиями: "В этот особый день я желаю тебе, чтобы судьба всегда была благосклонной, а каждое мгновение дарило только светлые эмоции. Пусть твой путь освещает звезда счастья, а наша любовь будет твоей надежной защитой. Я обнимаю тебя, моя единственная, крепче, чем когда-либо. С днем рождения, любимая!".

Екатерина Ющенко (Кэтрин Клер Чумаченко) является второй женой Виктора Ющенко. Они поженились в 1998 году, вскоре после его первого брака. У супругов трое детей: дочери София-Виктория (1999) и Кристина (2000), а также сын Тарас (2004).

Первой женой Виктора Ющенко была учительница Светлана. Они обручились в 1978 году, а их брак длился почти два десятилетия. В этой семье родились двое детей – дочь Виталина (1980) и сын Андрей (1985).

