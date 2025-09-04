Часть мозга умерла: солистка популярной группы в РФ вышла в свет после перенесенного инсульта (ФОТО)

Солистка российской группы "Город 312" Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) пережила обширный инсульт и исчезла из медийного пространства, сообщив, что берет творческую паузу.

Светлана Назаренко из группы "Город 312" (фото из открытых источников)

По информации российских медиа, певица четырежды переболела коронавирусом.

Он определенным образом влияет на кровь, тромбообразование, сосуды, суставы и общее состояние организма. Я всегда была крепкой, могла выступать при любых условиях, даже с температурой. Для меня самым страшным был потеря голоса", — рассказала артистка в эфире программы "МАЛАХОВ".

Несмотря на ухудшение здоровья, Назаренко продолжала выходить на сцену. Перед одним из концертов за несколько минут до выступления у нее внезапно пошла кровь из носа. Она все равно отыграла программу, хотя испытывала сильную головную боль. После концерта вместе с мужем отправилась на мероприятие.

"Мы приехали домой, начали смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Мужчина смотрит и говорит: "Ты будто меня не слышишь, говоришь одно и то же, как пьяная". Я приняла таблетку, уснула, а проснулась уже от страшной рвоты. Тогда вызвали скорую. Муж сразу сказал: "У жены все симптомы инсульта". Меня доставили в больницу и сразу поместили в реанимацию. Врачи заявили: "Она в критическом состоянии, не знаем, выживет ли. У нее массивный инсульт"", — вспомнила певица.

Медики несколько дней боролись за ее жизнь и смогли стабилизировать состояние. Однако левая сторона тела осталась парализованной, возникли проблемы с речью и движениями.

"Я советую всем пройти УЗИ глубоких вен, чтобы убедиться, что нет тромбов. В моем случае тромб оторвался, перекрыл вену, которая снабжала кровью мозг, и его часть умерла", — поделилась артистка, отметив, что до сих пор не может двигать левой рукой.

