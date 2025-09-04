Часть мозга умерла: солистка популярной группы в РФ вышла в свет после перенесенного инсульта (ФОТО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Солистка российской группы "Город 312" Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) пережила обширный инсульт и исчезла из медийного пространства, сообщив, что берет творческую паузу.
Светлана Назаренко из группы "Город 312" (фото из открытых источников)
По информации российских медиа, певица четырежды переболела коронавирусом.
Несмотря на ухудшение здоровья, Назаренко продолжала выходить на сцену. Перед одним из концертов за несколько минут до выступления у нее внезапно пошла кровь из носа. Она все равно отыграла программу, хотя испытывала сильную головную боль. После концерта вместе с мужем отправилась на мероприятие.
Медики несколько дней боролись за ее жизнь и смогли стабилизировать состояние. Однако левая сторона тела осталась парализованной, возникли проблемы с речью и движениями.
