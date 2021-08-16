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Главная Новости Звезды персона Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд
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Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд

Опубликован список странных фобий, которыми страдают голливудские знаменитости

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Все люди чего-то бояться и голливудские звезды — не исключение. Представляем вам подборку самых необычных фобий, которые беспокоят известных актеров. 

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд

Николь Кидман / Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Джонни Депп

Голливудский красавчик, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Турист" Джонни Депп панически боится клоунов. Актер признался, что ненавидит этих "размалеванных уродцев", потому что никогда не знаешь, — то ли они смеются, то ли хотят укусить лицо. Но Джонни борется со своим страхом с помощью плакатов с изображениями клоунов, развешанных у него дома. 

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд - фото 2

Фото: Gettyimages

Опра Уинфри

Американская телеведущая страдает чиклефобией — это боязнь жевательной резинки. Этот страх пришел к Опре еще в детстве, когда ее бабушка хранила жвачки в шкафу и категорически запрещала девочке их трогать. 

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд - фото 3

Фото: Corp.lingualeo

Николь Кидман

Звезда фильмов "Степфордские жены" и "Принцесса Монако" боится мотыльков, даже самых прекрасных бабочек. Этот страх называется зоофобия. 

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд - фото 4

Фото: bigstock.com

Джим Керри

Оказывается, что американский актер Джим Керри в жизни — настоящий параноик. Иногда страх, что за ним кто-то следит, доводит знаменитость до крайностей. Ночуя в гостинице, он заранее просит номер, в котором нет абажуров на лампах (потому что там часто прячут жучки), а также ему нужно, чтобы окна и двери обязательно закрывались изнутри. 

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд - фото 5

Фото: Getty Images

Том Хиддлстон

Звезда фильмов Marvel признался, что страдает от селахофобии — панической боязни акул — крупных морских рыбин-хищников. Том очень любит поплавать, но стоит ему во время пребывания в воде подумать об акулах, как в голове тут же раздается саундтрек из "Челюстей".

Чего боятся голливудские актеры: пять странных фобий звезд - фото 6

Фото: Daniel Deme/WENN

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фобии связанны с путешествиями.


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Источник: http://www.viasat-channels.tv/blog/zvezdnye-strahi-cego-boatsa-gollivudskie-aktery
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