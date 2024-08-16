Чемпионка Олимпиады-2024 направила деньги за "золото" на поддержку ВСУ

Украинская прыгунья в высоту и чемпионка Олимпийских игр 2024 года в Париже, Ярослава Магучих, пожертвовала 500 тысяч гривен на помощь военным. Эти средства были переданы благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова".

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих помогает украинским военным

Согласно информации от Елены Толкачевой, руководителя службы "Ангелы Азова", деньги будут использованы для лечения военных с тяжелыми травмами мозга и нервной системы. "Это очень важная поддержка для наших ребят, которые сейчас восстанавливаются после тяжелых боёв," — сказала Толкачева.

"Меня приятно впечатлило, когда вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангелов Азова", тяжелораненых бойцов и их семей. Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", – написала Толкачева.

Не первый раз Ярослава Магучих делает важные пожертвования. Ранее она уже направляла значительные средства на защиту животных и помощь военнослужащим. В прошлом году она перечислила миллион гривен на поддержку зоозащитной организации.



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