Что больше всего раздражает Меган Маркл - королевский биограф

Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала изданию The Sun, что больше всего раздражает жену принца Гарри — Меган Маркл.

Королевская семья Великобритании - что раздражает Меган Маркл. Фото: blitz.plus

По словам женщины, бывшая актриса возмущена тем, что принц Гарри считается "менее важными" за своего брата Уильяма. Кроме того, Меган отказывается принимать тот факт, что ее муж уступает в значимости своим родственникам именно из-за линии престолонаследия.

Сейчас первым в очереди на трон стоит принц Чарльз, которому 72 года. Дальше после своего отца идет принц Уильям и его потомки.

Гарри стоит в очереди за престолом шестым. Соответственно, шансов у принца стать королем очень мало.

Причин для беспокойства стало больше после того, как принц Уильям с женой Кейт Миддлтон сообщили, что хотят завести четвертого ребенка. Тогда уже ни Гарри, ни его детям не стать монархами, поскольку впереди слишком много претендентов.

Эта ситуация волнует не только Меган Маркл, но и принца Гарри, поскольку жена достаточно сильно давит на своего мужа.

Напомним, что в Британской королевской семье произошло знаменательное событие — рождение девятого правнука Елизаветы II. Это первый ребенок принцессы Евгении Йоркской и ее мужа Джека Бруксбенка. Роды прошли в больнице Портленда. Фото и подробную информацию смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что королеву Елизавету обвинили в сокрытии доходов. Со скандальной публикацией выступили The Guardian. На страницах издания было опубликовано расследование, которое подтверждает факт лоббирования королевой изменений в законодательстве. Они дадут возможность Елизавете скрыть часть своих богатств.

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