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Дантес трогательно поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

Дантес и Дорофеева в браке уже пять лет

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Дантес трогательно поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

@nadyadorofeeva

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Владимир Дантес и Надежда Дорофеева отмечают сегодня, 8 июля, годовщину своей свадьбы. В этом году их семье исполнилось 5 лет. Об этом украинский исполнитель сообщил на своей странице в Instagram.

Телеведущий Владимир Дантес написал, что очень любит свою жену и отметил, что 5-я годовщина свадьбы - это пропуск в более осознанный и крепкий брак. И этот рубеж они прошли и готовы идти дальше. Он также опубликовал фотографию Надежды Дорофеевой в купальнике, которая позирует на пляже и дарит ему воздушный поцелуй.


Экс-участника группы "Время и Стекло" в свою очередь опубликовала у себя на страничке в социальной сети фотографию с шикарным букетом, подписав пост коротко и ясно: "Любовь", отметив своего супруга.


Напомним, что Дорофеева и Дантес познакомились в 2012 году и прошли вместе длинный путь, обретя не только славу, но и настоящую любовь. Пара поженилась в 2015 году в загородном комплексе недалеко от Киева, устроив торжество только для самых близких людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Надя Дорофеева опубликовала в социальной сети свою детскую фотографию.


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