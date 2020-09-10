Сериал "Сидоренки-Сидоренки" продолжает и дальше завоевывать любовь телезрителей. А во втором сезоне, который стартует на канале 1+1, одну из главных ролей сыграет Даша Астафьева. Об этом пишет издание newsyou.

Даша Астафьева станет звездой популярного украинского сериала. Фото: viva.ua.

Авторы проекта обещают еще больше комических ситуаций и сюрпризов, а также появление новых персонажей. Астафьевой, как всегда, досталась яркая и запоминающаяся роль. Сама знаменитость рассказывает, что осталась очень довольна атмосферой на съемочной площадке. Но не скрывает, что нервничала и часто повторяла свой текст, чтобы не забыть. Ее героиня – эффектная, были даже сцены с пикантными моментами, делится актриса.

Сериал "Сидоренки-Сидоренки" рассказывает о двух семьях из абсолютно разных миров. Судьба сводит их вместе, когда главные герои узнают, что их сыновей перепутали в роддоме. Второй сезон станет продолжением истории: Рома и Вова (сыновья) поступают в вуз, а Александр Сидоренко (отец Ромы) продолжает свои попытки стать богатым и успешным. Оля и Леся (мамы сыновей) мечтают о собственном бизнесе. На пути к достижению всего задуманного, героев ожидает множество испытаний и препятствий.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!